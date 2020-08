Sarri esonerato dalla Juventus, adesso è UFFICIALE! (Di sabato 8 agosto 2020) adesso è ufficiale: Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. A comunicarlo è stata la società bianconera sul proprio sito: “Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano”.L'articolo Sarri esonerato dalla Juventus, adesso è UFFICIALE! CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : Esonerato #Sarri dalla @juventusfc, atteso il comunicato ufficiale @SkySport - romeoagresti : La #Juve ha deciso: esonerato Maurizio #Sarri @GoalItalia ?????? - FabrizioRomano : Maurizio Sarri è stato esonerato: non è più l'allenatore della #Juventus ???? @SkySport - moggi0almutairi : RT @romeoagresti: La #Juve ha deciso: esonerato Maurizio #Sarri @GoalItalia ?????? - ilgrilloparlan2 : @papavanbasten Hanno esonerato Sarri dov'è lo stile Juventus bho!!!! -

Per l'allenatore è stata fatale l'eliminazione dalla Champions con il Lione. Per la successione, in pole ci sono Zidane e Simone Inzaghi TORINO. Manca ancora l'ufficialità, ma la Juventus avrebbe già ...A meno di ventiquattro dall’uscita della Champions League della Juventus, il suo tecnico Maurizio Sarri è stato esonerato: la decisione. Seppure la vittoria dello scudetto, per il nono anno consecuti ...