Sant’Agata de’ Goti, Alfonso Rungi: “Sosterrò Razzano alle regionali e Valentino alle amministrative” (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Con Giovanna Razzano e Noi Campania alle regionali, con Carmine Valentino e Dei Goti alle amministrative: è la scelta di Alfonso Rungi. Di seguito, le motivazioni della sua scelta: “Un impegno coerente con la mia storia e con l’amore per la mia terra. Pur senza aver mai dato la disponibilità ad un mio impegno personale nella vita amministrativa, assorbito dalla mia attività professionale e dalla famiglia, da oltre venti anni ho condiviso con gli amici di sempre passione e responsabilità per costruire una Città da lasciare ai nostri figli nella speranza di non vederli fuggire via, come purtroppo avviene in molte realtà del nostro ... Leggi su anteprima24

berenicegalatea : RT @grantouritalia: E' soprannominata la “perla del Sannio”: Sant'Agata de' Goti emana un fascino senza uguali con la sua terrazza di tufo… - ETROFACCOR : RT @grantouritalia: E' soprannominata la “perla del Sannio”: Sant'Agata de' Goti emana un fascino senza uguali con la sua terrazza di tufo… - love4ulot : RT @grantouritalia: E' soprannominata la “perla del Sannio”: Sant'Agata de' Goti emana un fascino senza uguali con la sua terrazza di tufo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Agata de’ A Catania blitz nella notte dello ‘street artist’ Tvboy. Firma 3 opere: Sant’Aituzza ha il cuore rossazzurro Corriere Etneo