San Leucio del Sannio, si costituisce il gruppo consiliare di Forza Italia

Tempo di lettura: < 1 minutoSan Leucio del Sannio (Bn) – Dopo la nomina a coordinatore provinciale del sindaco Nascenzio Iannace nel comune di San Leucio del Sannio si costituisce il gruppo consiliare di Forza Italia. Ne fanno parte Nicola Corea, come capogruppo, Antonio Reale, Anna Reale e Agostino Catalano. "E' un orgoglio – dichiarano i componenti del gruppo – che il nostro sindaco abbia un incarico così prestigioso e non potevamo che seguirlo costituendo il gruppo. Lavoreremo senza risparmiarci, come fatto finora, per il bene del paese e siamo pronti a contribuire al nuovo corso di Forza Italia nel ...

