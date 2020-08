Samsung Galaxy Watch 3 riceve il monitoraggio SpO2, e non solo, col primo update (Di sabato 8 agosto 2020) Lo smartWatch Samsung Galaxy Watch 3 sta ricevendo il suo primo update che abilita un paio di funzionalità già implementate ma dormienti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

MKBHD : NEW VIDEO - Samsung Galaxy Note 20 Ultra Impressions: Ultra Premium! - 24h_Tecnologia : Date un tocco di Galaxy Note 20 al vostro smartphone, con gli sfondi ufficiali (download): Nei giorni scorsi, Samsu… - Genjuro75 : RT @TuttoAndroid: Samsung Galaxy Note 20 scende a 899 Euro, in offerta anche Note 20 Ultra - TuttoAndroid : Samsung Galaxy Note 20 scende a 899 Euro, in offerta anche Note 20 Ultra - makuranokujou : @exottiec In questo caso tra l'altro il galaxy è più figo (in genere samsung mi piace meno esteticamente) -