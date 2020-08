Salute: l’eccesso di pornografia fa male al sesso. Con troppi video “hot”, rischio flop a letto (Di sabato 8 agosto 2020) Più pornografia si cerca, più si rischia di fare flop a letto. Troppo tempo davanti a uno schermo hot mette a rischio l’erezione e il desiderio sessuale. Senza tralasciare che a lungo andare può addirittura portare a preferire il sesso virtuale a quello reale. È il singolare paradosso portato alla luce da una ricerca presentata al congresso annuale dell’Associazione europea di urologia (Eau). Lo studio, condotto tramite un questionario on line di 118 domande su un campione di 3267 uomini del Belgio e della Danimarca, è arrivato a conclusioni sorprendenti. È infatti emerso che il 25 per cento di chi guarda video a “luci rosse” per 70 minuti alla settimana ha problemi di erezione nei rapporti con il ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Salute: l’eccesso di pornografia fa male al sesso. Con troppi video “hot”, rischio flop a letto… - mosllerdd : @LucioMM1 @Cartabellotta @robersperanza abbiamo visto cosa ha comportato l'aver anteposto fatturati e utili alla tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute l’eccesso Coronavirus, l'infettivologo: «Basta emergenza» La Legge per Tutti