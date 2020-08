Sabella: "Riforma Csm? Sorteggio puro o correnti non saranno scardinate" (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "L'unica soluzione è il Sorteggio puro, altrimenti non sarà possibile scardinare il sistema delle correnti. Anzi, molto probabilmente, a lume di naso, ora si creeranno ancora molti più accordi". A dirlo all'AdnKronos, commentando "Poiché, mi dispiace dirlo, non vedo una presa di coscienza etica all'interno della magistratura – evidenzia Sabella – conseguentemente penso che qualunque tipo di legge elettorale venga adottata in questo momento per il Csm, che non sia il Sorteggio puro, non porterà che a un meccanismo per cui le correnti riusciranno poi a trovare accordi per determinare loro le scelte. Servirebbe, dunque, una presa di coscienza etica da parte dell'intera magistratura ... Leggi su liberoquotidiano

