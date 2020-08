«Ru486 in day hospital»: l’annuncio di Speranza. L’Umbria si «adegua» (Di sabato 8 agosto 2020) «Le nuove linee guida, basate sull’evidenza scientifica, prevedono l’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana». L’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza, anticipato dal Messaggero venerdì sera, arriva con un tweet. Poche parole per dare un segnale chiaro e necessario – anche allo stesso governo – in questo momento. «È un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194 che è e resta una legge di civiltà», è il messaggio che Speranza … Continua L'articolo «Ru486 in day hospital»: l’annuncio di Speranza. L’Umbria si «adegua» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

