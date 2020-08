Royal Family, altri due matrimoni in arrivo: ecco chi si sposa (Di sabato 8 agosto 2020) Le nipotine di Lady D si sposano: le sorelle Amelia e Kitty Spencer hanno annunciato il loro fidanzamento a qualche mese di distanza. Le due ragazze sono le figlie del IX conte Spencer, il fratello di Diana, quindi cugine dei principi Harry e William. Non fanno parte della cerchia reale ma hanno comunque titolo di ‘Lady’. Kitty, modella, ambasciatrice di Bulgari e musa di Dolce e Gabbana, sposerà il multimiliardario Michael Lewis (trent’anni più di lei) mentre la sorella Amelia ha annunciato il suo matrimonio con l’agente immobiliare Greg Mallet, conosciuto all’università di Cape Town. E c’è chi scommette già su un doppio matrimonio nella chiesa anglicana di St. Mary, un gioiello medievale, all’interno della tenuta di Althorp, 14 mila acri di terra, dimora ... Leggi su ilfattoquotidiano

In the days following a terrifying explosion in Beirut, several members of the royal family have issued statements offering their support and sympathy to both President Michel Aoun, and the people of ...