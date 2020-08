Roma. Ubriaco e drogato non si ferma all’alt, ma cerca di investire un agente: arrestato 28enne (Di sabato 8 agosto 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, hanno arrestato M.M., un 28enne di Vercelli, sorpreso a bordo di un motoveicolo mentre incurante dei passanti percorreva a forte velocità via della Conciliazione direzione Piazza Pio XII. Nonostante gli fosse stato intimato più volte l’Alt, il 28enne ha continuato la sua folle corsa cercando, per guadagnarsi la fuga, anche di investire uno degli agenti sceso dall’auto per continuare a piedi l’inseguimento. Tuttavia in via di Cava Aurelia, l’uomo è caduto dalla moto ed è stato costretto ad interrompere la marcia. Il giovane si è mostrato in preda ad un forte stato di agitazione, dovuto evidentemente all’assunzione di sostanze psicotrope e alcoliche, tanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ubriaco Roma, ubriaco e armato di ascia si scaglia contro l'auto di un uomo al termine di una lite Leggo.it Centinaia di pensionati fregati. La Cgil condannata a pagare

Si torna a parlare del caso che colpì la Inca-Cgil Svizzera, conclusosi nel 2017 con la condanna a 7 anni e 3 mesi di reclusione dell'ex direttore del patronato elvetico Antonio Giacchetta, accusato d ...

