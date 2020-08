Roma, spaccano il vetro del SUV per cercare qualcosa da rubare: beccati due giovanissimi rom del campo nomadi di Castel Romano (Di sabato 8 agosto 2020) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un 14enne già noto alle forze dell’ordine e un 15enne, entrambi domiciliati nel campo nomadi di Castel Romano, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Ieri pomeriggio, transitando in vico Jugario, i Carabinieri hanno sorpreso i giovanissimi ladri che, dopo aver infranto il vetro posteriore, stavano rovistavano all’interno e nel bagagliaio di un Suv, parcheggiato lungo la strada. Intervenuti immediatamente, i Carabinieri li hanno bloccati e sono risaliti al turista che aveva in uso il veicolo, riaffidandoglielo senza che nulla fosse stato asportato. Gli arrestati sono stati accompagnati nel Centro di Prima Accoglienza Minori di via ... Leggi su ilcorrieredellacitta

