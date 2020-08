Roma, nuovo stadio Tor di Valle: approvate due delibere sulla convenzione urbanistica (Di sabato 8 agosto 2020) La Giunta capitolina ha approvato le due delibere necessarie per l’autorizzazione del provvedimento finale relativo al progetto del nuovo stadio a Tor di Valle, ossia la convenzione urbanistica che dovrà essere sottoscritta tra Roma Capitale e il soggetto attuatore. Lo comunica il Campidoglio. La Giunta capitolina ha dato l’ok alla delibera con lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma, che fa riferimento all’adeguamento del progetto definitivo dell’unificazione della via del Mare e della via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il cosiddetto Nodo Marconi. La seconda delibera approvata è stata quella con lo schema di Accordo di collaborazione tra ... Leggi su sportface

