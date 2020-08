Roma, incendio di rifiuti tra baracche abusive vicino al viadotto della Magliana (Di sabato 8 agosto 2020) Dalle ore 18 di ieri e fino a notte inoltrata, all’altezza del viadotto della Magliana, diverse squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente per estinguere l’incendio di grossi cumuli di immondizia su segnalazione della Polizia di Stato, in conseguenza al disagio che i fumi della combustione recavano al traffico e alle abitazioni circostanti. Giunti sul posto i soccorritori hanno trovato un accampamento abusivo di baracche dove però non vi era la presenza di alcun occupante. Nessuna persona è rimasta coinvolta.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : Si sono concluse alle 3 del mattino le operazioni di spegnimento e bonifica dell’#incendio di vegetazione e rifiuti… - emergenzavvf : Squadre al lavoro per spegnere un #incendio di sterpaglia che si è esteso ai capannoni di attività commerciali in z… - astralmobilita : ??? #A1 #FirenzeRoma #incendio spento traffico scorrevole tra #Attigliano e #Orte in direzione #Roma @Emergenza24… - DropMox : Nel dubbio dopo #Beirut mi chiudo in casa #Roma #Incendio #ATAC ? - LinaVadal : RT @TIRegionale: #FL1 #Orte #Fiumicino i treni potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni, per un incendio nei pressi della sede f… -