Roma, il papà era morto da tempo ma lui continuava a usare il suo pass per disabili: dura stangata per il ‘furbetto’ del parcheggio (Di sabato 8 agosto 2020) Proseguono i controlli serrati da parte della Polizia Locale per contrastare gli abusi di chi utilizza in modo illegale i permessi per disabili ed occupa in modo irregolare gli spazi di sosta riservati a coloro che hanno una reale esigenza. In particolare le pattuglie del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento traffico) stanno eseguendo verifiche mirate in prossimità degli ospedali capitolini, dove è maggiormente necessario salvaguardare chi si vede negato un diritto. Nel corso di questa attività di vigilanza, alcuni giorni fa, gli agenti hanno sorpreso un caso di grave sopruso commesso nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso del Policlinico Casilino: un’auto in sosta su uno stallo riservato alle persone disabili Uche esponeva sul cruscotto un pass che, da accertamenti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

