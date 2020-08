Roma Friedkin, il piano del nuovo presidente: ecco le prime mosse (Di sabato 8 agosto 2020) per poter ripartire dopo la gestione Pallotta Dan Friedkin ha già iniziato a muoversi per poter ricostruire la Roma e dare subito un segnale. L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre con le prossime mosse che il nuovo numero effettuerà. Dalla borsa – si legge – agli uomini di fiducia: così Dan ricostruirà il club. Ora ci sarà la caccia al direttore sportivo. Fonseca Resta, con Pedro l’obiettivo è Gaetano Castrovilli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Solano_56 : Non una sorpresa ma Ryan #Friedkin ha già comprato casa a Roma @ASRomaPress - angelomangiante : È Dan #Friedkin il nuovo proprietario della Roma. Finisce la gestione #Pallotta. Firmato l'accordo preliminare e g… - DiMarzio : #ASRoma-#Friedkin è fatta: firmato l'accordo preliminare. Il gruppo Friedkin è il nuovo proprietario del club giall… - NoielaRoma : Per chi avesse interesse ad approfondire il tema « cifre » del passaggio della proprietà della As Roma da Pallotta… - siamo_la_Roma : ??? Decolla la #ASRoma di #Friedkin ?? Dai manager all'uscita dalla borsa ?? Ecco tutte le strategie del nuovo propri… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Friedkin Roma, Friedkin subito operativo ForzaRoma.info Roma, Friedkin pensa al ritorno di due bandiere

Le due società hanno comunicato che le azioni della Roma verranno rilevate al prezzo di 0,1165 euro l’una, prezzo che, in base alla normativa vigente rappresenta il valore minimo cui Friedkin è tenuto ...

Commisso: «Roma a Friedkin? Gli consiglio di non fare promesse»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha commentato il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco le parole del massimo dirigente viola: «A Pallotta ...

Le due società hanno comunicato che le azioni della Roma verranno rilevate al prezzo di 0,1165 euro l’una, prezzo che, in base alla normativa vigente rappresenta il valore minimo cui Friedkin è tenuto ...Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha commentato il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco le parole del massimo dirigente viola: «A Pallotta ...