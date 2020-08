Roma, ancora un incendio al viadotto della Magliana: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte (FOTO – VIDEO) (Di sabato 8 agosto 2020) L’area intorno al viadotto della Magliana brucia ancora. Dalle ore 18 di ieri, 7 agosto, fino a notte inoltrata, diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per estinguere l’incendio di grossi cumuli di immondizia. A causa dell’incendio si è levata una grossa colonna di fumo, che ha provocato problemi al traffico e alle abitazioni circostanti. Giunti sul posto, i soccorritori dei vigili del fuoco hanno trovato un accampamento abusivo di baracche, risultate in quel momento vuote. Sul posto sono intervenute le squadre di Ostiense (7a), Prati(9a) e un’autobotte (ab10) coadiuvati dal personale del Comando di Roma su mezzi vf del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

