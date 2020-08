Ritrovato il cadavere di Viviana Parisi identificata dalla fede: si cerca il piccolo Gioele (Di sabato 8 agosto 2020) E’ di Viviana Parisi il cadavere Ritrovato questa mattina poco distante da dove la donna era scomparsa. In un primo momento si era detto che l’identificazione sarebbe stata complicata a causa delle condizioni del viso della donna, che sembrava irriconoscibile. In attesa del test del dna, il marito della donna si era recato comunque sul posto per cercare di identificare o meno il cadavere. E aveva notato che la donna ritrovata morta, indossava lo stesso paio di scarpe che Viviana aveva il 3 agosto 2020, giorno in cui è scomparsa. Ma non è servito attendere il risultato del dna, che sarà comunque l’unico modo ufficiale per confermare che il cadavere appartiene alla donna. Alle dita del cadavere ... Leggi su ultimenotizieflash

