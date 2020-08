Ritrovato cadavere a Messina, paura per Viviana Parisi (Di sabato 8 agosto 2020) I Carabinieri di Messina hanno Ritrovato un cadavere nei boschi di Caronia, dove da sei giorni si cerca Viviana Parisi. Questa mattina i Carabinieri di Messina hanno Ritrovato il cadavere irriconoscibile di una donna mentre pattugliavano i boschi di Caronia. Nella stessa zona vanno avanti ormai da sei giorni le ricerche della giovane dj Viviana Parisi, scomparsa con il figlio Gioele. Non è ancora possibile determinare se il cadavere può essere quello della giovane mamma viste le condizioni del corpo. Sarà quindi necessaria un’autopsia per determinare l’identità della defunta. Nella zona intanto continuano le ricerche delle forze dell’ordine, aiutate anche da ... Leggi su bloglive

