Ritiro Palermo, prime visite mediche: squadra a Petralia Sottana dopo Ferragosto. Marong e Corsino… (Di sabato 8 agosto 2020) La data ufficiale è ancora da fissare.A circa 10 giorni dal Ritiro pre-campionato a Petralia Sottana (subito dopo Ferragosto), una parte dei calciatori del Palermo - con il quale il club ha già trovato un accordo per la prossima stagione - si sono sottoposti alle prime visite mediche. “Prima un po’ di mare in gommone, con tanto di foto pubblicate su Instagram, poi i test per quei giocatori che si trovano già in città”, scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport'. Dunque, a sostenere le prime visite sono stati: il capitano Santana, Pelagotti, Crivello, Accardi e Floriano, oltre a Corsino e Marong che partiranno in ... Leggi su mediagol

Ultima uscita Boccetta causa lavori sul viadotto Ritiro. Nulla cambia per chi si muove dalla provincia tirrenica verso la città.

Palermo F.C., il nome nuovo per la panchina è Aimo Diana

Il ritiro del Palermo è ormai alle porte ma l’allenatore non c’è ancora. Si sta facendo il nome di Aimo Diana. L’articolo Palermo F.C., il nome nuovo per la panchina è Aimo Diana sembra essere il prim ...

