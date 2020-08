Risultati NBA – Sixers ok anche senza Simmons: vittorie per Pelicans e Celtics (Di sabato 8 agosto 2020) I Philadelphia 76ers vincono anche senza Ben Simmons. La franchigia guidata da coach Brown si è imposta sugli Orlando Magic di un ottimo Fournier (22 punti), grazie alle strepitose prestazioni di Tobias Harris (23 punti, 15 rimbalzi e 4 assist) e Joel Embiid (23 punti, 13 rimbalzi). Vittoria anche per i New Orleans Pelicans che, dopo la sconfitta contro i Kings, rialzano la testa nel successo contro gli Wizards: decisivi i 28 punti di Holiday. Primo ko nella bolla invece per i Toronto Raptors. La franchigia canadese si arrende ai Boston Celtics guidati da Brown (20 punti) e Tatum (18 punti e 7 rimbalzi). Nelle altre partite della notte da segnalare il successo dei San Antonio Spurs sugli Utah Jazz, la vittoria dei Grizzlies sui Thunder di Danilo Gallinari (12 punti) e il ... Leggi su sportfair

