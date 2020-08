Risultati Champions League LIVE, Insigne accorcia le distanze (Di sabato 8 agosto 2020) Risultati Champions League – Si giocano gli ottavi di ritorno di Champions League. Mancano all’appello quattro gare, posticipate dopo la pandemia. La Juventus vince 2-1 contro il Lione, ma non basta. Il Manchester City replica il successo dell’andata ed elimina il Real Madrid. Sabato sarà il turno di Barcellona-Napoli e Bayern Monaco-Chelsea. Di seguito il programma. Venerdì 7 agosto ore 21 Juventus-Lione 2-1 (10′ rig. Depay, 43′ rig. Cristiano Ronaldo, 60′ Cristiano Ronaldo) (LE PAGELLE) Manchester City-Real Madrid 2-1 (9′ Sterling, 28′ Benzema, 68′ Gabriel Jesus) Sabato 8 agosto ore 21 Barcellona-Napoli 2-1 Bayern Monaco-Chelsea 3-1L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

La Juve di Sarri finisce qui. Il violino di Garcia ne accompagna la dolorosissima uscita addirittura in un ottavo di Champions. Il fallimento è autentico, «mentalmente devastante», la conclusione più ...

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida con il Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' un ambiente molto a ...

