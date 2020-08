Risultati Champions League, gli ottavi: dominio del Bayern Monaco, ok il Barcellona (Di sabato 8 agosto 2020) Risultati Champions League – Si sono giocati gli ottavi di ritorno di Champions League. La Juventus vince 2-1 contro il Lione, ma non basta. Il Manchester City replica il successo dell’andata ed elimina il Real Madrid. Tutto facile per il Bayern Monaco che ha dominato anche al ritorno contro il Chelsea, 4-1 il risultato finale. Supera il turno anche il Barcellona, niente da fare per il Napoli di Gattuso. Di seguito il programma. Venerdì 7 agosto ore 21 Juventus-Lione 2-1 (10′ rig. Depay, 43′ rig. Cristiano Ronaldo, 60′ Cristiano Ronaldo) (LE PAGELLE) Manchester City-Real Madrid 2-1 (9′ Sterling, 28′ Benzema, 68′ Gabriel Jesus) Sabato 8 agosto ore ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Champions I risultati degli ottavi di finale di Champions League Il Post Sarri, è l’ora dell’addio: perché il mister-bancario non ha convinto gli juventini. E adesso tocca a Pirlo

Aggiornamento: con un tweet, la Juventus ha annunciato che Andrea Pirlo è il nuovo allenatore: Curioso destino quello degli ultimi allenatori bianconeri: vincere lo scudetto, ma non essere considerati ...

Juventus, fuori dalla Champions: Sarri rischia ma non da solo, ora le decisioni

E’ ancora notte quando Andrea Agnelli inizia a riflettere sul futuro: «Ci prenderemo qualche giorno — ragiona il presidente bianconero — e faremo le valutazioni per la prossima stagione». Non solo sul ...

