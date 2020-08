Riforma Csm, Bonafede: “Scritta norma di cui si parla da anni: il magistrato eletto in politica non potrà più rientrare in magistratura a vita” (Di sabato 8 agosto 2020) “Riforma essenziale e lo sarebbe stata anche in assenza degli scandali dell’ultimo anno. Ma è importante ricostruire la credibilità della giustizia agli occhi dei cittadini”, così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che annunciava il via libera al decreto Agosto. Il guardasigilli afferma che “l’obiettivo che ci siamo posti è scardinare il sistema che si è venuto a creare a causa delle degenerazioni del correntismo – e nello specifico spiega Bonafede – per evitare logiche spartitori tra le correnti le Commissioni verranno formate tramite sorteggio“. I Membri del Consiglio Superiore della magistratura sarà composto da 20 membri togati e 10 laici. Su ... Leggi su ilfattoquotidiano

