Riforma Csm: Bonafede, abbiamo scardinato le degenerazioni del correntismo (Di sabato 8 agosto 2020) Una Riforma nata per mettere un argine airapporti troppo stretti tra politica e giustizia, o a dirlo con lo stesso Guardasigilli per accentuare il confine tra politica e magistratura, afferma il ministro Leggi su firenzepost

petergomezblog : Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità, de… - Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm anche alla riforma del #Csm #ANSA - rtl1025 : ?? Durante la #conferenzastampa in corso a #PalazzoChigi il presidente #Conte ha annunciato che in Consiglio dei min… - AfinetAlberto : RT @1603ina: Mai più altri casi Palamara. Pronta la riforma Bonafede del Csm. Cambiano le regole per eleggere i consiglieri. Freno alle por… - the_fourty : RT @Gianmar26145917: #TG4 #Sansonetti: la struttura della #magistratura è marcia, #Palamara è solo una piccola parte dello scandalo! La rif… -