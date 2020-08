Ricercato nascosto nell’armadio: IL NOME (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stamattina i poliziotti hanno rintracciato in via Al Chiaro di Luna, presso l’abitazione di una persona e nascosto in un armadio, Francesco Pietri, 20enne napoletano e lo hanno arrestato perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti il 14 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in quanto condannato a 5 anni, 9 mesi e 19 giorni di reclusione per rapina e furto. Inoltre, eri gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato in via A.C. De Meis Ciro Ioele, 48enne di Cercola, e lo hanno arrestato perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti il 23 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ricercato nascosto Napoli. Il ricercato nascosto in un "armadio" Minformo Alfa Romeo Stelvio 2020

Alfa Romeo Stelvio 2020. Una delle auto più amate dagli italiani (e non solo) fin dal suo debutto. Un SUV con una marcia in più, con quella sorta di anima capace di catturarti e coinvolgerti durante l ...

Nel regno dell’orso basta una chat per annullare il confine

Lo stavolo di qua, l’alpeggio di là, divisi dal filo spinato messo dalla paura del contagio Uno schermo freddo, non un corpo vivo da abbracciare: sperimentiamo l’assenza della distanza Greta sorveglia ...

Alfa Romeo Stelvio 2020. Una delle auto più amate dagli italiani (e non solo) fin dal suo debutto. Un SUV con una marcia in più, con quella sorta di anima capace di catturarti e coinvolgerti durante l ...Lo stavolo di qua, l’alpeggio di là, divisi dal filo spinato messo dalla paura del contagio Uno schermo freddo, non un corpo vivo da abbracciare: sperimentiamo l’assenza della distanza Greta sorveglia ...