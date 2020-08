Regione Lombardia voleva la zona rossa ad Alzano e Nembro. C'è la prova (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - Il verbale del Comitato tecnico scientifico nazionale del 3 marzo scorso nel quale si proponeva al governo l'istituzione della zona rossa anche per i comuni di Alzano Lombardo e Nembro per limitare la diffusione del coronavirus, mostra che ci fu un confronto tra i super esperti e la Regione Lombardia e che quest'ultima propendeva per la necessità di chiudere i due comune della Bergamasca. E' la lettura dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, che ha commentato con l'Agi, il documento pubblicato integralmente dall''Eco di Bergamo'. "Il verbale dà atto di questo: dice che ci siamo sentiti con loro per questo, perché per noi andava fatta. Avevamo visto che gli ultimi due giorni, ... Leggi su agi

AGI - Il verbale del Comitato tecnico scientifico nazionale del 3 marzo scorso nel quale si proponeva al governo l'istituzione della zona rossa anche per i comuni di Alzano Lombardo e Nembro per limit ...

Sono 11 i nuovi casi positivi di Covid-19 in provincia di Brescia, secondo quanto comunicato da Regione Lombardia. Le note positive sono che oggi non si registra alcun decesso, e due persone risultano ...

