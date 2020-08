Regionali, Visone riaccende i riflettori sulla questione Tribunale a Piedimonte Matese (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPiedimonte Matese (Ce) – Sempre più certa la candidatura dell’avvocato alifano Michela Visone che si dice motivata dal suo forte attaccamento al territorio matesino. Proprio per questo la scelta della frase che la rappresenterà in corsa per le Regionali di settembre, tra le fila delle Lega, sarà: “a tutela del territorio”. È risaputo, infatti, il suo impegno per scongiurare la nascita di un imponente biodigestore proprio ad Alife e il trasferimento degli uffici del Tribunale da Piedimonte Matese. Proprio in merito a questo argomento, che le sta particolarmente a cuore, data anche la sua professione, il suo impegno è stato massimo. La cittadina di Piedimonte ... Leggi su anteprima24

