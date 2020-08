Real Madrid, Kroos: “Sono deluso. Probabilmente non guarderò il resto della Champions” (Di sabato 8 agosto 2020) L’eliminazione di ieri sera del Real Madrid dalla Champions League, la prima in carriera di Zidane, è stato un duro colpo per i blancos. Soprattutto per Toni Kroos, che da senatore quale è, si è presentato davanti alle telecamere per commentare la sfida e non ha avuto peli sulla lingua: “Non abbiamo fatto un buon primo tempo e li abbiamo aiutati a segnare. E dopo di questo, è stato complicato ribaltare la partita. Ma Rapha ha giocato una stagione eccezionale, non si può accusare di nulla”. La delusione, però, è tanta e il centrocampista tedesco non ha nessuna intenzione di vedere chi vincerà il trofeo, se non saranno loro: “Voglio vincere qualsiasi titolo possibile, quindi al momento sono abbastanza deluso. E poi non vedo l’ora di ... Leggi su sportface

