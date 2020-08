Real Madrid eliminato dalla Champions League: la strana prima volta di Zidane… (Di sabato 8 agosto 2020) Il Real Madrid è stato eliminato dal Manchester City. Un k.o. per 2-1 che si somma a quello dell'andata al Santiago Bernabeu che non ha lasciato scampo ai blancos. Un dato che rientra nelle statistiche del pallone vista la forza di entrambe le formazioni, ma che colpisce se si guarda alla panchina, o meglio, all'allenatore. Infatti, Zinedine Zidane, tecnico delle merengues, non era mai stato eliminato dalla Champions League da quando è alla guida di una squadra.La strana prima volta di Zidane...caption id="attachment 1003765" align="alignnone" width="673" Zidane Guardiola (getty images)/captionAll'Etihad Stadium il francese è stato eliminato per la prima ... Leggi su itasportpress

ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - Eurosport_IT : 2010: Real Madrid out con il Lione 2020: Juventus out con il Lione Per la prima volta dopo 10 anni, #Cristiano non… - SkySport : Manchester City-Real Madrid: Guardiola e Zidane, chiacchierata dopo la gara. FOTO - GioiaMazzanti : RT @Pinucci63757977: Mentre voi ve lo menate col post #JuveLione, io mi godo questa immagine di sport: è appena finita Manchester City Real… - pierodallerive : RT @Pinucci63757977: Mentre voi ve lo menate col post #JuveLione, io mi godo questa immagine di sport: è appena finita Manchester City Real… -