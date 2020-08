Rapper lanciano sedie e tavolo dall’hotel, interviene la polizia: daspo per tre anni (Di sabato 8 agosto 2020) Gallipoli, noti Rapper lanciano sedie e tavolo dall’Hotel. Sul posto è intervenuta la polizia, i due giovani sono stati denunciati. polizia (Fonte foto: Getty Images)Notte brava per due giovani Rapper che, dopo una serata in discoteca, hanno messo a soqquadro la loro camera d’albergo e disturbato gli altri ospiti dell’Hotel. I due, in tour in Puglia, sono Mambolosco e Nardi, giovani emergenti della scena Rapper. La polizia è intervenuta immediatamente e il questore di Lecce ha previsto per loro un daspo di tre anni. Ecco le prime parole dei giovani che lasciato tutti senza parole. Gallipoli, noti Rapper ... Leggi su chenews

Notiziedi_it : Rapper lanciano sedie e tavolo dal balcone di un hotel: “Espulsi da Gallipoli per 3 anni, ma torneremo” -