Rangers-St. Mirren (domenica, ore 16:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 8 agosto 2020) Se i Rangers vogliono sperare di interrompere la serie del Celtic devono almeno fare il loro dovere, e cioè battere le piccole e non sprecare quindi punti. Per i rivali cittadini sarebbe il decimo titolo di fila, cosa mai successa prima. Grandi motivazioni dunque per la squadra di Steven Gerrard ma obbiettivamente non sarà facile … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

