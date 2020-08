"Ragli, ritardato reazionario, immerso fino alla bocca nella m***": pazzesco, il vip che ricopre di insulti Gad Lerner (Di sabato 8 agosto 2020) "Egregio direttore, la prego pubblicare la mia risposta alla lettera del sig. Lerner uscita lunedì sul suo giornale. Sapevo che la mia nota su Repubblica avrebbe fatto reagire con Ragli i molti ritardati reazionari che ancora vivono nel nostro Paese". Esordisce così il celebre designer Gaetano Pesce in una replica a Gad Lerner pubblicata sul Fatto Quotidiano. Lerner infatti lo aveva attaccato per un intervento su Repubblica in cui Pesce chiedeva un rinnovamento e un ringiovanimento della classe politica. E nella replica, il designer picchia davvero durissimo: "Il sig. Lerner, che non ho mai sentito nominare, mi ricorda coloro che usano l'intelletto per scopi nostalgici e reazionari, quelli che esaltano la mediocrità perché in essa ... Leggi su liberoquotidiano

