"Qui non vogliamo disabili": ragazzi autistici allontanati dall'autogrill, poi arrivano le scuse (Di sabato 8 agosto 2020) "Qui non vogliamo disabili". Un gruppo di ragazzi autistici allontanato da un autogrill sulla autostrada A14 perché il titolare "non voleva disabili nel suo esercizio". Lo ha denunciato su Facebook il papà di uno dei ragazzi, Mario Ciummei, indignato per il trattamento riservato alla comitiva che voleva sedersi ai tavolini del bar. In seguito alla denuncia e alle molte parole di condanna, il gestore dell'area di servizio Rubicone est si è scusato. Un gruppo di ragazzi autistici allontanato da un autogrill sulla autostrada A14 perché il titolare "non voleva disabili nel suo esercizio". È successo a una comitiva di ritorno dal mare, come ha denunciato su Facebook il papà di uno dei ragazzi

