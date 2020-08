Quanto costa l’esonero di Sarri alla Juventus? Tutte le cifre (Di sabato 8 agosto 2020) Tra le valutazioni fatte dalla Juventus che hanno portato alla scelta di esonerare Maurizio Sarri, ovviamente non sono mancate quelle dal punto di vista economico. Separarsi dall’allenatore toscano è stata infatti una scelta inevitabilmente complessa per i bianconeri, soprattutto per via del notevole esborso che comporterà. L’esonero di Sarri costerà alla Juventus circa 20 milioni di euro, considerando i 6 milioni di stipendio fino al 2022 – data di scadenza del contratto – più gli stipendi dei membri dello staff. Leggi su sportface

