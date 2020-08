QAnon, ovvero il complottismo all’ennesima potenza (Di sabato 8 agosto 2020) Il web ci ha abituato a complottismi di varia natura. O meglio, diciamo che i social hanno avuto il (de)merito di fare da cassa di risonanza ai complottari. Il complottismo, infatti, non è certo un fenomeno recente. Fa parte della natura umana, ma ci sono delle sue forme che vanno decisamente oltre, come nel caso che vi stiamo andando a illustrare. Vi parliamo un gruppo complottista nato negli Stati Uniti d’America e che, forse “grazie” all’emergenza Covid, si sta rapidamente espandendo anche al di fuori degli States, Italia compresa. Si chiama “QAnon”, ne avrete sentito parlare almeno una volta e qualora non ne abbiate mai sentito parlare, tenetevi pronti a leggere qualcosa che vi farà sobbalzare sulla sedia. Cosa vuol dire “QAnon”? Si tratta di una sigla che mette insieme ... Leggi su giornalettismo

