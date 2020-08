Provenzano “Ora basta con i bonus a pioggia, fare scelte” (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Un conto è l’emergenza, un altro la prospettiva. Nei mesi scorsi avevamo il dovere di salvare l’intero tessuto produttivo e sociale, ora nella ripartenza dobbiamo operare con delle scelte. Ridurre i divari, non fare parti uguali tra diseguali, serve a rendere lo sviluppo più equilibrato ed efficiente. Coniugare sviluppo ed equità, anche territoriale, è il nostro compito. E credo anche sia profondamente di sinistra”. In un’intervista a “Repubblica” il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, invita il Governo a stoppare la politica sui bonus a pioggia. “E’ meglio fare uno sconto sui consumi a tutti, anche a chi se lo può permettere, anche a chi ha guadagnato durante la crisi, o premiare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

