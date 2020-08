Prove libere Gp Silverstone: Mercedes regna, la Ferrari ci prova (Di sabato 8 agosto 2020) Le tre sessioni di Prove libere del Gp di Silverstone hanno delineato quello che sarà il weekend di Formula Uno. Una Mercedes che sembra essere di un’altra categoria con Bottas e Hamilton che si sono alternati a comando della griglia. Tempi record quelli registrati dalla vettura nera che in qualifica “rischia” di scendere sotto il minuto e 23 stabilendo l’ennesimo record. La Ferrari invece, dopo il guasto alla power unit di Sebastian Vettel ha deciso di apportare modifiche anche alla vettura di Charles Leclerc. Il motore endotermico e il turbocompressore sono stati sostituiti con pezzi nuovi rendendo la vettura più affidabile. Prove libere Gp Silverstone: nuove mescole, macchine scariche Le tre sessioni ... Leggi su sport.periodicodaily

