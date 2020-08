Proroga pagamento imposte 2020: rinvio dei versamenti nel Decreto Agosto? (Di sabato 8 agosto 2020) Proroga pagamento imposte al 30 settembre? Potrebbero comparire delle novità in merito all’interno del Decreto Agosto. Ancora non del tutto tramontata l’ipotesi azzeramento di sanzioni e interessi.Segui Termometro Politico su Google News Proroga pagamento imposte al 30 settembre ancora possibile? Proroga pagamento imposte – Ancora possibile il rinvio dei versamenti al 30 settembre. In una recente intervista il deputato leghista Alberto Gusmeroli ha affermato come non sia stata del tutto esclusa la possibilità di inserire una norma ad hoc all’interno del Decreto Agosto di ormai prossima ... Leggi su termometropolitico

AgenziaASI : Decreto Legge agosto, Difesa: proroga operazione strade sicure e pagamento straordinari - 315 assunzioni per arsena… - garbino : @f_burlaCpi No. È ben diverso: è una proroga unilaterale del creditore a rinviare il pagamento delle cedole e del p… - Mariann58299931 : @INPS_it rientro nella proroga naspi visto che mi è scaduta il 17 aprile, come mai non ho ricevuto nessuna comunicazione e pagamento? - SonoMaleducata : Dal lockdown a ora l'unico vantaggio in merito al pagamento delle tasse universitarie è stata la proroga di un mese… - aurora62497324 : @CatalfoNunzia ma se dopo quasi 3 mesi nessuno ha ancora ricevuto la proroga naspi!! Sollecitate il pagamento ! Fate qualcosa di concreto! -