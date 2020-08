Proporzionale corretto e riforme. Il "piano B" per la legge elettorale (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - Nel pieno dell'impasse che blocca la legge elettorale, spunta nella maggioranza un possibile 'piano B'. Che potrebbe 'salvare' il si' al referendum sul taglio degli eletti e garantire un primo 'controbilanciamento' dei suoi effetti, pur in assenza di un nuovo sistema di voto. Lo stop imposto dai renziani, la richiesta di Leu di una soglia di sbarramento più bassa e le forti resistenze del centrodestra hanno fatto impantanare il testo della nuova legge elettorale, un Proporzionale con sbarramento al 5% e diritto di tribuna per i piccoli partiti, fermo in commissione Affari costituzionali e rimesso in discussione dagli stessi alleati di governo. Al momento solo il Pd - appoggiato dal Movimento 5 stelle che teme ripercussioni sul referendum e, quindi, sull'entrata in vigore ... Leggi su agi

Dunque, l'idea è di partire dal testo attuale, un sistema proporzionale, modificare la soglia abbassandola ... pure torna a insistere sul maggioritario), dice: "Diamoci un metodo corretto e poi ...

Per Nicola Zingaretti la priorità in Italia è la riforma della legge elettorale. La cosa ha dell’assurdo. C’è un Paese che sta ballando sulla tolda del Titanic mentre è alle viste l’iceberg della cata ...

