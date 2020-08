Programmi TV di stasera, sabato 8 agosto 2020. Su Rai3 «Il buono, il brutto, il cattivo» (Di sabato 8 agosto 2020) Clint Eastwood in Il buono, il brutto, il cattivo Rai1, ore 21.35: Una Storia da Cantare - Replica Rai1 ripropone la puntata di Una Storia da Cantare dedicata ad un cantautore e compositore tra i più influenti, apprezzati e amati della storia della musica italiana: Lucio Battisti. Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, dall’Auditorium Rai di Napoli, ripercorreranno la vita dell’artista di Poggio Bustone che ha creato versi e melodie immortali e ancora capaci di conquistare le giovani generazioni. Tra gli ospiti in studio, non poteva mancare Mogol, che con Battisti ha dato vita ad un’incredibile produzione di successi senza tempo: da “Mi ritorni in mente” a “Non è Francesca”, passando da “Emozioni” ad “Acqua azzurra, acqua chiara”, fino a ... Leggi su davidemaggio

Ecate31 : Finalmente volevo stravaccarmi nel divano davanti alla tv, poi guardo la guida tv e i programmi/film di stasera...??… - eternadinamo : perchè non seguo mai i miei programmi io ora come cazzo faccio a farmi la doccia, farmi i peli e fare la valigia en… - SpettacoloNews1 : Cosa guardare stasera in TV: i programmi di venerdì 7 agosto - - RikyVirg : @Cris37877666 @corto_maltese5 Non è fondamentale ai fini dell allenatore 2020/21........sono il primo a sperare in… - zazoomblog : Stasera in TV 7 Agosto Film e Programmi - #Stasera #Agosto #Programmi -