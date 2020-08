Previsioni Meteo, nel weekend torna l’Anticiclone sull’Italia. Attenzione al maltempo residuo al Sud (Di sabato 8 agosto 2020) Previsioni Meteo – Continua ad allontanarsi dall’Italia il vortice instabile responsabile di tanto maltempo, negli ultimi giorni, sul nostro paese. Oramai, il fulcro depressionario si è portato sull’Egeo con vorticità e potenziale instabile, in generale, che va progressivamente scemando anche verso le nostre regioni estreme meridionali. Tuttavia, su alcuni settori dell’Appennino meridionale, specialmente Lucano, su diversi altri calabresi e sull’estremo Nordest della Sicilia, essenzialmente sul Messinese, continuano a giungere correnti fresche e moderatamente instabile dai settori settentrionali ancora con occasioni, per oggi, per rovesci e temporali anche localmente forti, sebbene sempre più localizzati; fenomeni, invece, che, per domani, domenica 9, dovrebbero quasi ... Leggi su meteoweb.eu

