Previsioni Meteo, gli ultimi aggiornamenti sul tempo della prossima settimana: confermata nuova ondata di maltempo (Di sabato 8 agosto 2020) Previsioni Meteo – Ancora conferme anche dagli ultimi aggiornamenti, per una settimana prossima, la settimana di Ferragosto, all’insegna di un tempo decisamente più caldo, anzi anche caldo sopra la norma su diverse regioni e, in via generale, tempo asciutto sulle coste e sulle pianure centro meridionali, Clima, quindi, piuttosto favorevole al godimento delle meritate vacanze per tanti italiani e per la balneazione in genere. Ma non sarà tutto tranquillo, nè tutto stabile. L’ alta pressione che ci interesserà, sarà abbastanza circoscritta, con promontorio essenzialmente sul Mediterraneo centrale, poco strutturata ai lati, anche alla base e soprattutto molto vulnerabile a ... Leggi su meteoweb.eu

xFister : Previsioni meteo twitterine: sta per tornare il caldo infernale, ovviamente è normale siamo ad agosto cosa ci aspet… - Ettore572 : RT @Affaritaliani: Previsioni meteo, arriva la FIAMMATA africana: torna il caldo record - infoitinterno : Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, già da Lunedì VAMPATA AFRICANA a 38°C. Ecco le PREVISIONI Dettagliate - Affaritaliani : Previsioni meteo, arriva la FIAMMATA africana: torna il caldo record - 3BMeteo : Previsioni #meteo per le prossime ore e domenica 9 agosto -