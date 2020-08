Previsioni Meteo della Mattina di Sabato 8 Agosto 2020 (Di sabato 8 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 8 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 8 Agosto 2020 Al mattino tempo stabile su tutti i settori con innocue nubi in transito su Alto Adige e rilievi della Lombardia. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o … Leggi su periodicodaily

