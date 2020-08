Pontina, incidente tra 3 auto: ci sono feriti, strada chiusa e lunghe code verso Latina (Di sabato 8 agosto 2020) Sulla strada statale 148 “Pontina” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Latina a seguito di un incidente con tamponamento, al km 28,000 ad Area Produttiva nel comune di Pomezia. Il traffico è deviato sulla complanare con deviazioni in loco. LEGGI ANCHE: Pontina, installati i nuovi rilevatori di traffico: ma gli automobilisti temono siano autovelox L’incidente, per cause ancora da accertare, ha coinvolto tre autovetture. Nell’impatto i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per i rilievi e per ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #Pontina, incidente tra 3 auto: ci sono feriti, strada chiusa e lunghe code verso Latina - 79_Alessio : RT @astralmobilita: ??? #SS148 #Pontina Rimosso #incidente, strada riaperta, permangono code. @LatinaQTW @LatinaCorriere @Aprilia_News @RA… - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina Rimosso #incidente, strada riaperta, permangono code. @LatinaQTW @LatinaCorriere @Aprilia_News… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina fine deviazione, tratto chiuso causa incidente tra SS148 Incrocio Monte D'oro (Km 25,6) e Incrocio U… - CCISS_Ministero : SS148 Pontina deviazione, tratto chiuso causa incidente tra SS148 Incrocio Monte D'oro (Km 25,6) e Incrocio Uscita… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontina incidente Incidente stradale sulla Pontina: auto sbanda e finisce sul new jersey. Code e traffico in tilt latinaoggi.eu Traffico, sabato da bollino nero: code sulle autostrade, tre ore per gli imbarchi in Sicilia

Pontina, non sono autovelox ... 7 km di coda sulla diramazione di Roma sud tra Roma sud e Monteporzio Catone verso la A1 Milano-Napoli per un incidente in via di risoluzione. Sulla A9-direzione nord, ...

Disagi sulla linea Roma-Napoli per un guasto: ritardi fino a 70 minuti per regionali e Intercity

I ritardi sono dovuti a un guasto tecnico all’impianto di circolazione all’altezza di Falciano in provincia di Latina. Disagi per i pendolari che si stavano recando a lavoro ma anche per i tanti che s ...

Pontina, non sono autovelox ... 7 km di coda sulla diramazione di Roma sud tra Roma sud e Monteporzio Catone verso la A1 Milano-Napoli per un incidente in via di risoluzione. Sulla A9-direzione nord, ...I ritardi sono dovuti a un guasto tecnico all’impianto di circolazione all’altezza di Falciano in provincia di Latina. Disagi per i pendolari che si stavano recando a lavoro ma anche per i tanti che s ...