Pjanic saluta la Juve: «Oggi le strade si dividono, per sempre #FinoAllaFine» (Di sabato 8 agosto 2020) Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, ha dato il suo ultimo saluto al club bianconero, con il suo futuro che sarà al Barcellona Finisce qui l’esperienza alla Juve di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, che nella prossima stagione giocherà al Barcellona, ha salutato così il club bianconero. «Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque mi condurrà la nuova strada. In bocca al lupo Juventus. Per ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Juventus | #Pjanic saluta così i bianconeri - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Juventus | #Pjanic saluta così i bianconeri - Mediagol : Calciomercato #Juventus, Pjanic saluta il club: il commovente messaggio del bosniaco - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Juventus | #Pjanic saluta così i bianconeri - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #Juventus | #Pjanic saluta così i bianconeri -

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic saluta Pjanic saluta la Juve: «Oggi le strade si dividono, per sempre #FinoAllaFine»

Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, ha dato il suo ultimo saluto al club bianconero, con il suo futuro che sarà al Barcellona Finisce qui l’esperienza alla Juve di Miralem Pjanic. Il centrocamp ...

Juventus, Pjanic saluta: "Rimarrai sempre nel mio cuore"

L'ultima, amara, è stata ieri contro il Lione con il triste addio al sogno Champions League. Per Miralem Pjanic è tempo di saluti perché ormai è un giocatore del Barcellona che stasera tiferà guardand ...

Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, ha dato il suo ultimo saluto al club bianconero, con il suo futuro che sarà al Barcellona Finisce qui l’esperienza alla Juve di Miralem Pjanic. Il centrocamp ...L'ultima, amara, è stata ieri contro il Lione con il triste addio al sogno Champions League. Per Miralem Pjanic è tempo di saluti perché ormai è un giocatore del Barcellona che stasera tiferà guardand ...