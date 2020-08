Pjanic saluta la Juve: “Oggi le nostre strade si dividono. E’ un’esperienza che rimarrà nel mio cuore” (Di sabato 8 agosto 2020) Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic saluta la squadra attraverso un messaggio sul proprio profilo Twitter. Il Bosniaco non ha commentato l’esonero di Sarri. Ecco il tweet: “Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque” Foto: Twitter personale Pjanic Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso ... Leggi su alfredopedulla

