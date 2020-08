Più di 200 migranti contagiati? Perché è esploso il Coronavirus (Di sabato 8 agosto 2020) Francesca Galici Casi quasi raddoppiati nell'ex Caserma Serena di Treviso: nel rimbalzo di responsabilità emerge il distanziamento mai avvenuto tra i migranti positivi e il resto degli ospiti L'ex Caserma Serena di Treviso è probabilmente l'emblema della cattiva gestione dei migranti nel nostro Paese, l'esempio di come il sistema di accoglienza approssimativo abbia dato vita a una serie di errori dal potenziale epidemiologico altissimo. Sono attualmente oltre 250 i contagi all'interno della struttura, esattamente 246 migranti e 11 operatori. Tutto è nato a giugno da uno operatore pakistano di rientro dal suo Paese, ricoverato per Covid. Lui è il paziente 0 del più grande focolaio del Paese, dove sono stati contagiati quasi tutti i richiedenti asilo ospitati. Che la ... Leggi su ilgiornale

