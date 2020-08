Pirlo alla Juventus, Pistocchi non ci sta: “Non ha mai allenato. La scelta di Agnelli è un’offesa al lavoro e al merito” (Di sabato 8 agosto 2020) “Andrea Pirlo non ha mai allenato niente, neanche l’U23, non ha fatto il manager come Capello, non ha fatto la gavetta come Guardiola e Zidane. La scelta di Agnelli è un scommessa al buio sulla pelle dei tifosi e un’offesa al lavoro e al merito”. Questo il duro commento del giornalista Maurizio Pistocchi alla notizia dell’approdo dell’ex centrocampista bianconero sulla panchina della Juventus, ufficializzato oggi dopo l’esonero di Maurizio Sarri in seguito all’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. Andrea Pirlo non ha mai allenato niente, neanche l’U23,non ha fatto il manager come Capello, non ha fatto la gavetta come ... Leggi su sportface

