Pirlo alla Juventus | i dettagli del contratto

Andrea Pirlo è diventato il nuovo tecnico della Juventus. L'ex centrocampista ha firmato fino al 2022: i dettagli del contratto Dopo l'esonero di Maurizio Sarri, la Juventus ha scelto Andrea Pirlo per ricoprire il ruolo di allenatore della prima squadra bianconera. «Andrea Pirlo ha firmato oggi un contratto biennale fino al 30 giugno 2022» si legge nel comunicato ufficiale della Vecchia Signore.

