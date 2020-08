Pillola del giorno dopo senza ricovero: finalmente rispettate le donne (Di sabato 8 agosto 2020) Nessun ricovero obbligatorio per la donna che vuole utilizzare la Pillola del giorno dopo, il farmaco abortivo Ru486, allungamento del periodo di somministrazione che passa da sette a nove settimane. ... Leggi su globalist

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha aggiornato le linee guida sulla pillola abortiva RU486, prorogando di due settimane il termine previsto per l'assunzione ed eliminando il ricovero ospedali ...Per abortire con la pillola RU486 non servirà più il ricovero. È quanto indica il parere del Consiglio Superiore di Sanità al quale il ministro della Salute Roberto Speranza aveva chiesto una valutazi ...