Pillola abortiva senza ricovero, rivolta di Meloni e Pro Vita (Di sabato 8 agosto 2020) Fa discutere la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza che elimina, nelle linee guida del ministero - l'obbligo di ricovero per le donne che assumono la Pillola abortiva. «Le nuove linee guida, basate sull'evidenza scientifica, prevedono l'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana. È un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194 che è e resta una legge di civiltà del nostro Paese» ha spiegato Speranza. Tante le reazioni critiche, tra le quali quella della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Le nuove linee guida sulla somministrazione della Pillola RU486 senza ricovero ospedaliero obbligatorio, aggiornate dal Ministro della Salute ... Leggi su iltempo

Nessun ricovero obbligatorio per la donna che vuole utilizzare la pillola del giorno dopo, il farmaco abortivo Ru486, allungamento del periodo di somministrazione che passa da sette a nove settimane.Non sarà obbligatorio il ricovero di 3 giorni per chi vorrà sottoporsi ad un aborto con pillola, la Ru486. Il trattamento verrà infatti effettuato in day hospital, con la paziente che giungerà nella s ...